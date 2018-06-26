Официально представлен мяч плей-офф ЧМ-2018

Компания Adidas и Международная федерация футбола (ФИФА) представили официальный мяч плей-офф чемпионата мира в России, названный Telstar Mechta, сообщила пресс-служба федерации.

Telstar Mechta будет отличаться от своего предшественника Telstar 18, которым команды играют на групповом этапе турнира, цветовым оформлением, передает ТАСС. Название Mechta дополнительную мотивацию и приближение к желаемой цели во время игр плей-офф.

Создатели сделали новый каркас для Telstar Mechta и оснастили его чипом NFC, который позволяет взаимодействовать с мячом при помощи смартфона, открывая пользователю доступ к эксклюзивному контенту.

В ФИФА отметили, что мяч протестировали ряд ведущих мировых футболистов.

«Компания Adidas и ФИФА уже долгое время успешно сотрудничают в сфере разработки официальных мячей чемпионатов мира. В этом году Adidas создал очередной шедевр – мяч Telstar Mechta, ставший воплощением инноваций и технического совершенства, которые позволяют вывести игру на новый уровень», – заявил директор департамента ФИФА по маркетинговым сервисам Жан-Франсуа Пати.

Напомним, 18 июня голкипер сборной Игорь Акинфеев оценил официальный мяч чемпионата мира по футболу, проходящего в России.