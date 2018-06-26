Занимавшуюся отделкой особняка главы Ростеха дизайнера заочно арестовали

Таганский суд заочно арестовал дизайнера и архитектора Манану Эрнандес-Геташвили, которой была доверена отделка особняка главы Ростеха Сергея Чемезова; дизайнеру грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

«Ходатайство следствия удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эрнандес-Геташвили», – передает РИА «Новости» решение судьи Марины Орловой.

Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента экстрадиции Эрнандес-Геташвили либо с момента задержания в России. Дизайнер объявлена в международный розыск.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила, что 29 мая президиум суда отменил заочный арест дизайнера и направил дело на новое рассмотрение в Таганский суд. Были выявлены процессуальные нарушения.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Екатерина Игнатова, супруга главы Ростеха Сергея Чемезова, заключила с Эрнандес-Геташвили договор на отделку семейного особняка.

На закупку материалов и проведение работ дизайнеру выделили 9 млн евро, однако в течение года архитектор так и не приступила к работе. Она постоянно ссылалась на огрехи строителей, из-за которых якобы было невозможно провести отделочные работы.

Следствию не удалось допросить Эрнандес-Геташвили, имеющую два гражданства – российское и португальское.

В декабре 2017 года дизайнера задержали в Испании. Тогда с нее взяли обязательство о явке в полицию и отпустили до решения вопроса об экстрадиции. Генрокуратура отправила соответствующий запрос, но решение так и не было принято.

Сообщается, что дизайнер подозревается в еще одном эпизоде мошенничества – потерпевшим по нему была признана компания «Интер-галс», которая якобы связана с генеральным директором группы ОНЭКСИМ Дмитрием Разумовым.

По некоторым данным, компания Эрнандес-Геташвили также взялась за отделку особняка Разумова, но не выполнила свои обязательства и не вернула деньги (3 млн долларов).

Манана Эрнандес-Геташвили является известным дизайнером и архитектором. В 2014 и 2015 годах она была признана лучшим архитектором Европы, выиграв три номинации на престижном международном конкурсе в Лондоне.