Судья рассыпала дорожки из соли по залу заседаний в Башкирии

В Уфе судья обсыпала зал заседаний дорожками из соли, а свой стол окружила соляным кольцом, пишут СМИ.

Как передает портал ProUfu, своеобразный ритуал судьи Наили Идиатовой первыми заметили посетители суда. Когда участники одного из процессов вошли в зал, они увидели рассыпанную по всему полу соль. Сама судья при этом отказывалась объяснять происходящее и игнорировала все вопросы.

«Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: «Что вокруг меня насыпали?». Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: «Я в суд пришла или к шаману?» – сообщила изданию правозащитница, ставшая свидетельницей странного инцидента.

Другая очевидица пыталась сфотографировать происходящее, но на нее напали сзади и пытались вырвать телефон из рук. Как заявила правозащитница, нападавшим был судебный пристав.