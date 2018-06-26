В Саратове решили увековечить имена полицейских-защитников храма в Грозном

Имена полицейских Кайрата Рахметова и Владимира Горскова, погибших при нападении боевиков на храм в Грозном, будут увековечены в парке Победы на Соколовой горе в Саратове, сообщила пресс-секретарь министерства внутренней политики и общественных отношений области Анжела Волшаник.

«В день ветеранов боевых действий 1 июля состоится занесение на стелу мемориала «Землякам, погибшим в локальных войнах» имен погибших сотрудников полиции Владимира Горскова и Кайрата Рахметова. Память сотрудников почтут минутой молчания, будет дан троекратный салют из стрелкового оружия. Участники мероприятия возложат цветы к памятнику», – передает РИА «Новости» слова Волшаник.

Она отметила, что на митинге семьям погибших полицейских будут вручены памятные знаки «Боевого братства» «Семье погибшего защитника Отечества».

Напомним, 19 мая в центре Грозного было совершено нападение на православный храм. Погибли двое полицейских, еще двое ранены. Также погиб один прихожанин.

Нападавшие – четыре человека, каждому из которых 18–19 лет. Трое из них родились в Чечне. Еще один преступник из Ингушетии. Все они учились в медицинском колледже в Грозном.