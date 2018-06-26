Трамп похвалился исчезновением в КНДР антиамериканских вывесок

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейские власти убрали с улиц антиамериканские вывески.

По словам Трампа, американской администрации удалось наладить с Пхеньяном «хорошее взаимопонимание», передает ТАСС..

«Они убрали антиамериканские вывески по всей Северной Корее, их больше нет, они их убрали», – сказал он, выступая в Южной Каролине на мероприятии в поддержку кандидатуры Генри Макмастера на пост губернатора штата.

Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил о ликвидации Северной Кореей четырех «больших объектов», а также назвал Ким Чен Ына «великим переговорщиком», выразив мнение, что между ними «возникла хорошая химия».