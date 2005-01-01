Кадыров показал сыну Лукашенко университет спецназа в Гудермесе

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с помощником президента Белоруссии по национальной безопасности Виктором Лукашенко, старшим сыном белорусского лидера Александра Лукашенко, посетил Российский университет спецназа в чеченском Гудермесе.

«С Виктором Лукашенко посетил Российский университет спецназа в Гудермесе», – написал Кадыров в своем Twitter, отметив, что в учебном заведении созданы лучшие в мире условия для подготовки подразделений специального назначения.

Виктор Лукашенко родился 28 ноября 1975 года в семье Александра Григорьевича и Галины Родионовны Лукашенко в городе Могилеве, по другим данным – в городе Шклове. Служил в спецподразделении (ОСАМ) пограничных войск в Минске в звании капитана. Был удостоен медали «За отличие в охране государственной границы».

В 1999 году окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета.

С марта 2001 года являлся сотрудником Министерства иностранных дел Белоруссии в качестве третьего секретаря, советника в отделе Западной Европы. С апреля 2003 года работал начальником отдела внешнеэкономических связей УП «НИИ средств автоматизации».

С 2005 года – помощник президента Белоруссии по национальной безопасности. С 5 января 2007 года член Совета Безопасности Белоруссии.

Напомним, в минувшую субботу Александр Лукашенко допустил возможность вхождения Белоруссии в состав другого государства. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что стоит за словами белорусского лидера.