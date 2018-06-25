США заявили о странных перемещениях китайской космической станции

Ещё одна китайская космическая станция может рухнуть на Землю: «Тяньгун-2» снизился на 95 км в направлении планеты.

Спустя три месяца после «пламенного вторжения» «Тяньгун-1» в нашу атмосферу его побратим «Тяньгун-2», похоже, собирается сделать то же самое. При этом правительство Китая не делает никаких заявлений на этот счет, пишет Daily Mail.

Объединенный центр космических операций США, расположенный на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии, утверждает, что с 13 июня «Тяньгун-2» снизился на 95 км. На этой высоте космическая станция оставалась в течение 10 дней, после чего вернулась на свою орбиту. По мнению экспертов, это говорит о том, что Китай готовится к более контролируемому выводу «Тяньгун-2» из эксплуатации, чем у его предшественника.

Газета считает, что возможным местом для приземления может стать так называемое «кладбище космических кораблей». Это регион южной части океана, который обычно используется российскими и американскими космическими агентствами.

Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофисики Джонатан МакДауэлл считает, что смена орбиты космической станции может свидетельствовать и о безопасном выводе.

«Похоже, что снижение орбиты «Тяньгун-2» является первым шагом в безопасном избавлении от него», – заявил МакДауэлл.

Напомним, что первая китайская космическая станция «Тяньгун-1» начала неконтролируемое вращение и падение. Большая часть обломков сгорела в атмосфере. При этом Китай не обладал полной информацией о возможных разрушениях на поверхности Земли.