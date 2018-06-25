Россия вызвалась провести глобальную межрелигиозную конференцию

Россия готова провести всемирную конференцию по межрелигиозному и межконфессиональному диалогу в 2022 году, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

По словам замглавы МИД, в Москве предложили провести конференцию с участием стран зоны персидского залива. На мероприятии планируется обсуждение вопросов региональной безопасности, передает ТАСС.

Напомним, в октябре 2017 года, выступая на пленарном заседании 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, посвященном продвижению плюрализма и мира через межрелигиозный и межкультурный диалог, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости проведения всемирной конференции по налаживанию межрелигиозного и межэтнического согласия.

В конце 2012 года премьер Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании саммита форума «Азия-Европа», предложил провести в России международную конференцию по межконфессиональному диалогу.