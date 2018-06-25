Госдуме предложили установить День принятия Крыма в состав Российской империи

Российские сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», – говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает РИА «Новости».

Именно 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года императрица Екатерину II подписала высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны в состав Российской империи.