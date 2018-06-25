Правила использования автомобильного знака «Инвалид» изменят

Дающий особые права на парковку знак «Инвалид» с 2019 года будет выдаваться не на автомобиль, а конкретному человеку с инвалидностью; это значит, что воспользоваться им можно будет на любой машине, сообщили в Минтруда.

«Теоретически знаком «Инвалид» смогут воспользоваться все инвалиды, в том числе дети-инвалиды, на них знак смогут получать родители. Сам знак будет выдаваться не на автомобиль, а на человека, поэтому те, у кого нет автомобиля, смогут прикрепить его на любой автомобиль, на котором будут совершать поездку», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что за последние три года в Москве втрое выросло число выдаваемых льготных разрешений на парковку – при том, что число самих инвалидов сокращается.

Согласно действующим ПДД, знак «Инвалид» на автомобиле наделяет водителя рядом льгот. Например, возможностью проезда по участкам с запрещающими знаками и бесплатной парковкой. Согласно постановлению правительства №1990 право на знак имеют инвалиды I и II группы, люди, осуществляющие их перевозку, а также родители детей-инвалидов любой группы.