У Матвиенко не оказалось времени на американских сенаторов

Американские парламентарии, планирующие посетить Россию с визитом в начале июля, запросили встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, однако у нее запланирована зарубежная поездка, сообщил глава международного комитета СФ Константин Косачев.

«Мы информировали американскую сторону, что запрошенная встреча на уровне председателя Совета Федерации невозможна», – приводит его слова РИА «Новости».

Косачев добавил, что российские сенаторы выразили готовность встречаться с американскими коллегами на других уровнях. Он не исключил, что встреча «может состояться 3-4 июля».

Глава международного комитета Совета Федерации также подтвердил, что визы выдали всем членам американской делегации.

Косачев отметил, что успех будет зависеть от того, «приехали ли они прочитать нам монолог на тему известных американских позиций или вступить с нами в диалог».

Как сообщал посол России в США Анатолий Антонов, делегация Конгресса США, планирующая совершить визит в Россию, будет включать членов как сената, так и палаты представителей.

Добавим также, что в июне 2015 года Матвиенко получила приглашение на конференцию Межпарламентского союза в ООН. В Москве отмечали, что США выдали спикеру Совфеда «усеченную визу после долгих проволочек», в результате чего ее участие в крупных международных мероприятиях в Нью-Йорке оказалось сорвано.