Путин поручил обеспечить «нормальные дороги» в Кемеровской области

Президент Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым, во время которой пообещал помочь региону с приобретением школьных автобусов и поручил обеспечить «нормальные дороги» в области».

На встрече с главой государства Цивилев попросил помочь в выделении 160 школьных автобусов в этом году и 100 автобусов в 2019-м. Врио главы региона отметил, что в области ими пользуются 13 тыс. детей, однако сейчас 260 автобусов находятся в почти аварийном состоянии.

Путин отметил, что в стране действует программа помощи регионам в приобретении школьных автобусов. По его словам, всего на эти цели выделено 1 млрд 900 млн рублей. «Но это вся программа», – заметил глава государства. «А вам, знаю, нужно достаточно большое количество, поэтому поэтапно мы это будем делать», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент обратил внимание губернатора на то, что местные дороги должны быть в «нормальном состоянии, в нормативном». «Нужно посмотреть, чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, а не разваливались через месяц эксплуатации», – отметил он.

Путин также пообещал довести до конца строительство больницы в Междуреченске в Кемеровской области, предупредив, что еще потребуется два-три года финансирования. «Не все сразу, но мы это сделаем», – пообещал он.

Напомним, 1 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Цивилев был назначен врио главы Кузбасса.

Цивилев признавался, что после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» его жизнь кардинально изменилась и он стал другим человеком.