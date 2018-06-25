Власти Риги отказались переименовывать улицу Джохара Дудаева

Власти Риги отклонили предложение переименовать расположенную в столице Латвии улицу имени первого президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева, сообщил автор инициативы Янис Кузинс.

«Строительное управление Рижской думы отклонило мою просьбу о переименовании улицы Джохара Дудаева», – цитирует Кузинса ТАСС.

По мнению автора инициативы, данная улица «подрывает имидж города и символизирует появление террористических групп в бывшем Советском Союзе».

«Как мы видим, преемники идей Дудаева и сейчас терроризируют Европу и Россию. Латвия, находясь в НАТО и ЕС, также официально с ними борется», – заявил Янис Кузинс.

Также активист сообщил, что причиной отказа властей Риги стали правила кабмина Латвии, регулирующие порядок наименований улиц. При этом Кузинс отметил, что в этот документ прописывает, что топонимы должны соответствовать латышской культурной среде, содействовать сохранению и развитию ее ценностей, соответствовать моральным нормам, отвечать традициям латышского языка и истории республики.

«Рижская дума же придерживается противоположного мнения и считает, что предложение переименовать улицу Джохара Дудаева в аллею Европы не имеет под собой правового основания, поэтому это решение я намерен оспорить в Административном суде», – резюмировал активист.

Письмо в рижскую думу с просьбой оценить возможность переименовать название улицы Дудаева на предыдущее (улица Космонавтики), назвать ее аллеей Европы или же в честь Михаила Задорнова Янис Кузинс направил в конце мая.

Напомним, это уже не первая попытка переименовать улицу имени Джохара Дудаева. Так, в июле 2011 года мэр Риги Нил Ушаков направил главе Совета по памятникам Ояру Спаритису письмо с призывом рассмотреть вопрос о переименовании, так как по итогам социологических опросов стало ясно о неоднозначном отношении рижан к названию этой улицы. В мае 2010 года Ушаков пообещал добиться переименования улицы в течение года.