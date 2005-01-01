Минспорта ответило США на требование ужесточить проверку российских футболистов

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25 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
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Что предлагается доработать в пенсионной реформе

Общественников беспокоит невысокий уровень жизни мужчин в дальневосточных регионахФото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Рынок труда, продолжительность жизни и благосостояние пенсионеров – основные вопросы, которые беспокоят экспертов Общественной палаты, которая первой начала открытую дискуссию вокруг готовящейся пенсионной реформы. Доклад о результатах обсуждения получит президент РФ Владимир Путин.  Подробности...
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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Что стоит за словами Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Лукашенко припугнул региональные власти потерей Белоруссией суверенитетаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Белоруссии неожиданно заявил, что если его страна провалит выполнение экономических задач, то ей не останется ничего иного, кроме как войти в состав «какого-то другого государства». Не исключил и он развязывания войны по «украинскому сценарию». Что стоит за этими заявлениями белорусского лидера и кому именно он хочет послать «сигнал»? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Главный вызов будущего, на который нужно найти ответ

Маринэ Восканян, публицист (Экспертный центр Всемирного Русского Народного Собора)
У стран БРИКС может быть вполне позитивная общая повестка. И она может состоять не только в чисто прагматическом создании системы единых расчетов в собственных валютах и общих банков. А лежать совершенно в другой плоскости. Подробности...

Чего ждать от визита в Москву эмиссара Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Исторический саммит» в Сингапуре полностью подготовил Майк Помпео. Другой «исторический саммит» – между Путиным и Трампом – готовит не кавалер российского ордена Дружбы Рекс Тиллерсон, а Джон Болтон. В чем тут дело? Подробности...

С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Минспорта ответило США на требование ужесточить проверку российских футболистов

             25 июня 2018, 14:40
          Фото: Ahmed Ramadan/DPA/ТАСС
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          ФИФА сняла все вопросы по сборной России по футболу, а заявление главы антидопингового агентства США Трэвиса Тайгерта о необходимости более тщательной проверки на допинг российских футболистов нужно оставить на его совести, заявил министр спорта России Павел Колобков.

          «Вы знаете, что представитель антидопингового агентства США часто высказывается по разным поводам. Важно, чтобы он занялся своей деятельностью непосредственной. У них тоже много дел и вопросов. А вопросы футбола нужно оставить ФИФА, которая сняла недавно все вопросы по нашей команде. Как мне кажется, сейчас мы должны говорить непосредственно о футболе, чемпионат мира в самом разгаре», – передает РИА «Новости» слова Колобкова.

          «Приятно, что все команды, включая российскую, показывают хороший уровень подготовки. Оставим заявления на совести непосредственно этого человека», – добавил он.

          Колобков подчеркнул, что у профессионалов, ответственных за спорт, всегда было хорошее отношение к России.

          «У нас много проектов: с FINA проведем чемпионат мира на короткой воде, регулярно проводим соревнования по прыжкам в воду, впереди чемпионат мира по боксу. Никто не ставит под сомнение заслуги России. И я уверен, что без России никто не видит развития спорта», – резюмировал Колобков.

          Колобков также попросил отложить вопросы по премированию игроков сборной России по футболу.

          «Всех интересуют вопросы финансов. Давайте чуть позже зададим их федерации. Есть определенная система премирования. Вообще, ФИФА выделяет деньги, и каждая федерация принимает решение по распределению этих средств. Эти деньги честно заработаны нашими спортсменами за выступление на чемпионате мира. Надеюсь, что на этом наша команда не остановится и заработает еще больше, пробившись в следующий раунд», – сказал Колобков.

          По его словам, российские футболисты заряжены на результат перед матчем со сборной Уругвая, но их главная задача – подготовка к стадии плей-офф чемпионата мира.

          «Сегодня у нас очень важный матч, я очень рад, что наша команда выполнила задачу, выйдя из группы, показав очень хорошую и интересную игру. Сборная Уругвая тоже выполнила задачу, сегодня нас ожидает интересная игра – команды настроены на победу. Недавно мы общались с Черчесовым (главным тренером сборной России – прим. ВЗГЛЯД), обсуждали, как поберечь силы и показать игру уже в следующем этапе. Главная задача – подготовиться к плей-офф», – передает ТАСС слова министра.

          Колобков также надеется, что «Самара-Арена», где пройдет матч группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая, станет удачной для подопечных Станислава Черчесова.

          «Лучший стадион чемпионата мира тот, где наша команда побеждает. Надеюсь, «Самара-Арена» станет удачной для нашей сборной, по этой арене были вопросы, но стадион построен, это визитная карточка города. Также мне очень нравится стадион в Санкт-Петербурге, это уникальное сооружение, потрясающий стадион в Лужниках, очень красивые стадионы в Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге стадион удачно вписался в городскую концепцию. Все стадионы разные, у каждого есть свои особенности, главное – это центр спортивного притяжения в городах», – говорит Колобков.

          Напомним, в воскресенье ФИФА не обнаружила доказательств нарушений антидопинговых правил игроками сборной России и сообщила результаты своего расследования Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело.


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