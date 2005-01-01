Минспорта ответило США на требование ужесточить проверку российских футболистов

ФИФА сняла все вопросы по сборной России по футболу, а заявление главы антидопингового агентства США Трэвиса Тайгерта о необходимости более тщательной проверки на допинг российских футболистов нужно оставить на его совести, заявил министр спорта России Павел Колобков.

«Вы знаете, что представитель антидопингового агентства США часто высказывается по разным поводам. Важно, чтобы он занялся своей деятельностью непосредственной. У них тоже много дел и вопросов. А вопросы футбола нужно оставить ФИФА, которая сняла недавно все вопросы по нашей команде. Как мне кажется, сейчас мы должны говорить непосредственно о футболе, чемпионат мира в самом разгаре», – передает РИА «Новости» слова Колобкова.

«Приятно, что все команды, включая российскую, показывают хороший уровень подготовки. Оставим заявления на совести непосредственно этого человека», – добавил он.

Колобков подчеркнул, что у профессионалов, ответственных за спорт, всегда было хорошее отношение к России.

«У нас много проектов: с FINA проведем чемпионат мира на короткой воде, регулярно проводим соревнования по прыжкам в воду, впереди чемпионат мира по боксу. Никто не ставит под сомнение заслуги России. И я уверен, что без России никто не видит развития спорта», – резюмировал Колобков.

Колобков также попросил отложить вопросы по премированию игроков сборной России по футболу.

«Всех интересуют вопросы финансов. Давайте чуть позже зададим их федерации. Есть определенная система премирования. Вообще, ФИФА выделяет деньги, и каждая федерация принимает решение по распределению этих средств. Эти деньги честно заработаны нашими спортсменами за выступление на чемпионате мира. Надеюсь, что на этом наша команда не остановится и заработает еще больше, пробившись в следующий раунд», – сказал Колобков.

По его словам, российские футболисты заряжены на результат перед матчем со сборной Уругвая, но их главная задача – подготовка к стадии плей-офф чемпионата мира.

«Сегодня у нас очень важный матч, я очень рад, что наша команда выполнила задачу, выйдя из группы, показав очень хорошую и интересную игру. Сборная Уругвая тоже выполнила задачу, сегодня нас ожидает интересная игра – команды настроены на победу. Недавно мы общались с Черчесовым (главным тренером сборной России – прим. ВЗГЛЯД), обсуждали, как поберечь силы и показать игру уже в следующем этапе. Главная задача – подготовиться к плей-офф», – передает ТАСС слова министра.

Колобков также надеется, что «Самара-Арена», где пройдет матч группового этапа чемпионата мира между сборными России и Уругвая, станет удачной для подопечных Станислава Черчесова.

«Лучший стадион чемпионата мира тот, где наша команда побеждает. Надеюсь, «Самара-Арена» станет удачной для нашей сборной, по этой арене были вопросы, но стадион построен, это визитная карточка города. Также мне очень нравится стадион в Санкт-Петербурге, это уникальное сооружение, потрясающий стадион в Лужниках, очень красивые стадионы в Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге стадион удачно вписался в городскую концепцию. Все стадионы разные, у каждого есть свои особенности, главное – это центр спортивного притяжения в городах», – говорит Колобков.

Напомним, в воскресенье ФИФА не обнаружила доказательств нарушений антидопинговых правил игроками сборной России и сообщила результаты своего расследования Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело.