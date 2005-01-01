В Минобороны заявили об антироссийском подтексте танкового биатлона НАТО

Танковый биатлон, организованный НАТО на одном из полигонов бундесвера в Германии, отличался антироссийским подтекстом, заявил глава управления боевой подготовки Сухопутных войск ВС России генерал-майор Роман Бинюков.

«Состязания по танковому биатлону, которые недавно провел Североатлантический альянс на одном из германских полигонов, носили антироссийскую направленность», – заявил Бинюков.

По его словам, «по сравнению с российским конкурсом условия проведения натовских соревнований не отличаются состязательностью и спортивным духом». «Зато чувствуется антироссийский подтекст: даже в ходе выполнения огневых задач натовские экипажи тренируются стрелять не по мишеням, а по старой технике советского производства», – отметил Бинюков в интервью газете «Красная звезда».

По оценке генерала, этот конкурс на бундесверовском полигоне «не вызвал большого интереса у общественности и не стал популярным среди танкистов». «В нем приняли участие всего восемь стран, одной из которых была Украина», – уточнил Бинюков.

Отвечая на вопрос, как показали себя украинские танки Т-84 «Оплот», российский военачальник сказал: «Один из украинских танкистов, комментируя журналистам провальное выступление украинской команды в натовских играх, признал, что последнее место команды объясняется низким качеством производства и неудовлетворительными боевыми возможностями украинских танков, а также недостаточным уровнем подготовки танковых экипажей».

Генерал также отметил, что «многочисленные отказы в ходе соревнований системы управления огнем, механизмов стабилизации и заряжания пушки танка Т-84 «Оплот» и другие «детские болезни» вызывали только чувство разочарования в знаменитой когда-то харьковской школе танкостроения, создавшей лучший танк Великой Отечественной войны, знаменитый Т-34».

Ранее в июне украинские танкисты сняли видео о поломках и недостатках танка Т-84У «Оплот» во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии.