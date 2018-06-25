Генсек НАТО высказался о возможной встрече Путина и Трампа

Возможная встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа будет соответствовать политике Североатлантического альянса в отношении России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО верит в диалог с Россией», – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг также заявил, что НАТО и Евросоюз подпишут декларацию об усилении сотрудничества на саммите альянса в июле в Брюсселе.

Напомним, представители России и США прибыли в Австрию для подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 15 июля.