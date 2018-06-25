Тбилиси не дали заклеить антироссийскими стикерами

Десять представителей грузинского молодежного «Антиоккупационного движения» были задержаны полицией в центре Тбилиси, когда расклеивали стикеры «Россия – оккупант» на зданиях проспекта Руставели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Они предстанут перед судом. Им инкриминируется причинение вреда имиджу города, это административное правонарушение влечет за собой выплату штрафа в размере до 500 лари (около 200 долларов).

При этом в интервью телекомпании «Рустави-2» представитель движения Анна Чарханашвили заявила, что «антиоккупанты» продолжат свои акции, несмотря на то, какое решение вынесет суд.

Ранее аналогичные стикеры представители этого движения наклеивали на багаж прибывающих в страну туристов.

В прошлом году Грузию посетило свыше 7 млн туристов, 1 млн 400 тыс. из них – россияне. Между двумя странами после войны 2008 года нет дипломатических отношений, Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.