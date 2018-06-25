Жители Окинавы устроили «плавучий протест» против американского аэродрома

Жители японского острова Окинава выступили с акцией протеста против строительства аэродрома для военной базы США рядом с населенным пунктом Хэноко, сообщили СМИ.

Участники акции протеста подплыли к месту строительства аэродрома примерно на 70 байдарках и надувных лодках, передает RT со ссылкой на Kyodo.

По данным агентства, в августе планировалось засыпать грунт в море у Хэноко для строительства взлетно-посадочной полосы для американских военных самолетов США.

Для этого необходимо будет засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, что, по мнению протестующих, повредит коралловые рифы.

Напомним, 11 июня в районе Окинавы потерпел крушение истребитель ВВС США F-15.

Разбившийся самолет участвовал в тренировках вместе с шестью другими F-15, также приписанными к базе на Окинаве.

В тот же день власти японской префектуры заявили, что полеты размещенных на Окинаве истребителей F-15 ВВС США необходимо прекратить, пока не установят причины крушения одного из них.