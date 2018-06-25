У берегов Греции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло рано утром в понедельник возле побережья греческого полуострова Пелопоннес, сообщила Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр землетрясения находился в 26 километрах к западу от города Метони на глубине 30 километров передает ТАСС.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступала.



Напомним, 16 января в Аттике, юго-восточной области Центральной Греции, произошло землетрясение магнитудой 4,2, толчки ощущались в Афинах.

В июле 2017 года жертвами землетрясения в Греции стали два человека, пострадало более 120 человек, еще около 70 человек пострадали в Турции.