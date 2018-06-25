Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке московского метро

Составы на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро следуют с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром.

«Увеличены интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии из-за инцидента с пассажиром», – говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.