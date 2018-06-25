СБУ раскрыла поставлявшее в Россию сплав для производства ракет предприятие

Служба безопасности Украины применила ограничительные меры в отношении предприятия в Кировоградской области, которое якобы экспортировало в Россию химическое вещество для производства военной техники.

По данным СБУ, компания экспортировала российскому предприятию слитки полупроводниковых сплавов монокристаллического арсенида галлия. При этом российское предприятие использовалось как посредник, а химическое вещество якобы переправлялось в одно из конструкторских бюро приборостроения России для создания модернизированного блока радиолокатора.

В ведомстве заявляют, что прибор якобы используется для производства зенитно-ракетного комплекса «Бук» и ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», находящихся на вооружении войск России и используемых в ДНР и ЛНР.

В связи с этим СНБО Украины применило ограничительные меры в отношении российского предприятия и остановило действие торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности, в сфере безопасности и обороны.