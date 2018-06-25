Парализованного инсультом россиянина эвакуировали из Таиланда

Живший в Таиланде россиянин Михаил Глазов, парализованный в результате инсульта, в понедельник эвакуирован в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота», сообщили в российском посольстве.

«Михаил Глазов в сопровождении бригады врачей Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» вылетел в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота» в 10.00 по местному времени (06.00 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Глазов прожил на острове Самуи восемь лет, 13 марта его доставили в больницу с третьим по счету инсультом. Мужчина парализован на левую сторону, при этом его таиландская виза закончилась еще пять лет назад, а денег ни на лечение, на на возвращение в Россию не было.

Вернуть Глазова на родину помогли россияне, проживающие в Таиланде и сотрудники посольства в Бангкоке.

Кроме того, российские волонтеры помогли собрать средства для оплаты больничных счетов мужчина, а посольство России организовало медицинскую эвакуацию Глазова бригадой врачей ВЦМК «Защита» и помогло в организации его перелета с острова Самуи в аэропорт Бангкока, а оттуда в Россию.



В России, за счет остатка собранных волонтерами в Таиланде средств, Глазова поместят на две недели в частный пансионат в Подмосковье.

Кроме того, ему восстановят регистрацию и оформят пенсию, а после этого отправят в пансионат для инвалидов, которым нужен постоянный уход.

Напомним, в апреле 32-летний житель Барнаула Герасим Григорьев, заболевший в марте в Таиланде лихорадкой денге и впавший в кому, скончался в больнице «Ватчира» на острове Пхукет, но семья не может получить его тело из-за долга за лечение.