Движение поездов под Ла-Маншем остановилось на несколько часов

Высокоскоростные поезда приостановили движение в тоннеле под Ла-Маншем из-за перебоев с электричеством.

Трафик был прерван в воскресенье днем из-за сбоя питания на французском терминале, сообщила компания-оператор Eurotunnel, передает РИА «Новости».

Спустя несколько часов движение было восстановлено. «Движение поездов возобновляется. Поезда выехали из Великобритании и в ближайшее время начнется движение поездов из Франции», – сообщили в Eurotunnel.