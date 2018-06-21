«Мисс Панама – 2017» рассказала, как запасалась теплой одеждой перед ЧМ в России

Лаура де Санктис, получившая титул «Мисс Панама – 2017», участница состоявшегося в том же году конкурса «Мисс Вселенная», приехала в Россию поддержать свою национальную сборную по футболу на чемпионате мира и рассказала, что больше всего поразило ее в стране, принимающей турнир.

«Ты запасаешься теплой одеждой, чтобы приехать сюда, потому что мы привыкли думать, что в России очень холодно», – сказала она RT.

По словам Санктис, в России стоит такая жара, что «хочется намазаться кремом и пойти загорать».

«Просто невероятно! Жарче, чем в Панаме! Притом что в Панаме очень жарко», – добавила она.

Публикация от Laura De Sanctis (@laladesanctis) 20 Июн 2018 в 5:04 PDT

Напомним, по прогнозу синоптиков, в столичном регионе днем в воскресенье ожидается 26 градусов тепла, вечером – около 22 градусов.