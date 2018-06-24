Чижов прокомментировал поддержку Грецией санкций против России

Поддержка Грецией европейских санкций, направленных против России, не привела к охлаждению отношений между Москвой и Афинами, заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов.

В интервью греческой газете «Катимерини» Чижов подчеркнул, что только Совет Безопасности ООН имеет право вводить санкции, а антироссийские шаги Европейского союза – это «односторонние ограничительные меры», передает РИА «Новости».

«Что касается вашего вопроса (об отношениях России и Греции – прим. ВЗГЛЯД), то мой ответ – нет, мы ни в коем случае не можем говорить об охлаждении отношений», – сказал Чижов.

Он напомнил, что несколько дней назад глава МИД Греции Никос Котзиас посетил Россию и провел «очень хорошие переговоры» с российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, отметил он, до конца ожидаются контакты между Россией и Грецией на высоком уровне.

По словам Чижова, в России понимают, что страны – члены Европейского союза в определенной степени ограничены в свободе действий, однако Москва не рассматривает это как причину возникновения проблем в двусторонних отношениях.

Напомним, срок действия секторальных санкций ЕС против России истекает 31 июля. Ранее во Франции заявляли, что антироссийские санкции абсолютно контрпродуктивны, и Венгрия, Австрия и Италия могут взять курс на пересмотр этих мер.