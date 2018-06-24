«Российское дело» передали в Конгресс США

Министерство юстиции США передало в Конгресс документы по делу о якобы «вмешательстве» России в выборы президента США.

Документы были переданы в Конгресс после угрозы обвинить сотрудников минюста в неуважении к парламенту, что могло бы привести к их увольнению, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на АР.

В общей сложности было передано более тысячи документов, и это частичное выполнение требований Конгресса, рассказала пресс-секретарь спикера Пола Райана Эшли Стронг. В большей части из них говорится о действиях ФБР по расследованию вмешательства в выборы и электронных письмах Хиллари Клинтон.

«Наши усилия привели к тому, что комитеты наконец получили доступ к информации, которая была запрошена несколько месяцев назад, но ответы на некоторые важные запросы еще нужно будет получить», – пояснила Стронг.

В начале июня стало известно, что команда специального прокурора Роберта Мюллера, занимающаяся расследованием «российского дела» потратила 4,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США не обнаружило свидетельств того, что Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в американский Конгресс.

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а вот США неоднократно пытались оказать влияние на выборы в других государствах.