Италия собралась бороться с пляжной торговлей

МВД Италии планирует ввести штрафы для продавцов и покупателей контрафактной продукции на пляжах.

К концу июня МВД Италии выпустит специальный декрет об усилении полицейского контроля на побережьях, передает ТАСС со ссылкой на La Stampa.

Отмечается, что документ призван защитить отдыхающих на итальянских пляжах от докучающих незаконных торговцев. Помимо запрета на торговлю на пляжах планируется также закрыть склады с продукцией.

Предполагается, что финансирование дополнительных мер будет производиться за счет европейских фондов, предназначенных для борьбы с незаконными действиями и обеспечения законности.

По данным ассоциации предпринимателей Confesercenti, незаконный оборот средств в сфере туризма составил 22 млрд евро.