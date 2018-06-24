Въехавший в группу израильских военных палестинец сдался властям

Водитель, который врезался на машине в группу израильских военнослужащих, сдался властям, сообщили в пресс-службе армии.

«После активных розысков подозреваемый... сдался представителям Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности», – говорится в пресс-релизе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что, по данным ресурса Ynet, на допросах мужчина признается, что наезд произошел случайно.

Напомним, ранее в воскресенье трое израильских военных получили травмы в результате наезда автомобиля, за рулем которого был палестинец.