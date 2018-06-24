Премьер Турции пообещал выставить на аукцион свое кресло

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пошутил, что выставит свое кресло на аукцион после выборов в связи с ликвидацией этой должности.

«Турция продолжит свой путь к новым горизонтам... А мое кресло останется у меня. Я выставлю его на аукцион», – сказал Йылдырым на избирательном участке в Измире, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.

Напомним, в воскресенье в Турции начались досрочные президентские и парламентские выборы. Выборы проводятся в связи с необходимостью перехода на президентскую систему правления.