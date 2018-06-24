Игнашевич назвал заслуженным выход сборной России из группы

Выход российской сборной в плей-офф ЧМ-2018 – это заслуженный результат работы, заявил защитник команды Сергей Игнашевич.

«Мы хорошо подготовились, так что выход из группы – заслуженный итог нашей работы. Тренеры тщательно разбирали соперников, и мы сыграли на их слабых качествах. Надавили на болевые места сборных Саудовской Аравии и Египта», – сказал Игнашевич, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Он отметил, что полузащитники российской Юрий Газинский и Роман Зобнин «выполняют невероятный объем работы», и защитникам «по сути остается только не оплошать на своих постах».

Игнашевич рассказал, что этот чемпионат, скорее всего, станет для него последним турниром в составе сборной России. «Плей-офф чемпионата мира – о таком мы, кажется, и в детстве не мечтали, наслаждаемся моментом и постараемся пройти как можно дальше, раз это мои последние дни в сборной, хочется быть максимально готовым к матчам», – пояснил он.

Напомним, в среду сборная России официально прошла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию.