Победившие на выборах в Ираке шииты договорились о коалиции с премьером

Глава блока «Ас-Сайрун» проповедник Муктада ас-Садр и премьер Ирака Хайдер аль-Абади договорились о коалиции, сообщают СМИ.

«Ас-Сайрун» создает коалицию с блоком премьер-министра «ан-Наср», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Sumaria.