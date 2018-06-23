Самолет с болельщиками приземлился в Сибири с дымящимся двигателем

Возгорание произошло на борту самолета, следовавшего рейсом из Екатеринбурга в Москву через Тюмень и перевозившего болельщиков футбольной сборной Перу.

За 20 минут до посадки пассажиры самолета авиакомпании UTair услышали «взрыв», а через несколько секунд в салон стал проникать дым, сообщает «Спорт Экспресс».

Уточняется, что на борту самолета находились 70 граждан Перу, приехавших в Россию поддержать свою сборную по футболу. Очевидцы предположили, что возгорание произошло в двигателе, из турбины которого пошел дым.

Источник, слова которого приводит издание, сообщил, что экипаж самолета призвал пассажиров к спокойствию и не стал разъяснять, что именно случилось.

Ранее сообщалось, что футбольные болельщики из Перу накануне матча своей сборной в Екатеринбурге отправились в Челябинск, чтобы побывать в музее челябинского тракторного завода (ЧТЗ).