Во «ВКонтакте» начался выпускной со звездами и известными блогерами

В субботу, 23 июня, в социальной сети «ВКонтакте» первое в России еженедельное вечернее интернет LIVE-шоу «Ночной Контакт» проводит «Основной выпускной», участие в котором принимают известные блогеры и популярные артисты.

Трансляция шоу ведется в группе «Ночной Контакт». Выпускной во «ВКонтакте» по формату приближен к концерту, но сохраняет шутливую атмосферу и веселые игры. Самые удачливые зрители смогут попасть в студию и встретиться со звездами лицом к лицу.

Праздник ведут Алла Михеева и Кулик. Гости расскажут ведущим о своих школьных годах и сыграют в фирменные для передачи игры. Так, в «Основном выпускном» примут участие блогеры BRB и Satir, новоприобретенные исполнители лейбла BlackStar – Terry, НАZИМА и DanyMuse, а также известные исполнители GAZIROVKA, Big Russian Boss, Ханна и Звонкий, общий объем просмотров которых на видеохостинге YouTube перевалил за 137,5 млн.

Также на мероприятии будут проведены включения из разных городов России, прозвучат поздравления и будут озвучены лучшие сообщения пользователей. Также ведущие подведут итоги конкурсов «В контакте с учителями» и «Мистер и Мисс Выпускной 2018».

К моменту написания новости трансляция выпускного набрала почти 2,6 млн просмотров.

Ранее в субботу президент Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и пожелал им не ограничиваться лайками в соцсетях, а дерзать и действовать ради прорыва в будущем.