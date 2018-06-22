ЕС обещал не запрещать мемы

В Евросоюзе не собираются запрещать интернет-мемы и карикатуры после поправок в законы об авторском праве, сообщает Еврокомиссия.

ЕК опубликовала справку, в которой подчеркнула, что «не запрещает мемы, карикатуры или любое повторное использование контента, разрешенного в соответствии с исключениями или ограничениями авторского права», передает РИА «Новости».

При этом ЕК ссылается на статью 5(3) директивы 2001 года. Указывается, что «карикатуры, пародии или стилизации защищены исключением» и новые поправки не изменят данную ситуацию.

Также в ЕК открестились от планов ввести «налог на гиперссылки» – граждане сохранят право «делиться контентом».