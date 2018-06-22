В Москве срочно сделали операцию актрисе Анне Ардовой

Актрису театра и кино Анну Ардову экстренно прооперирована в одной из московских клиник, сообщают источники.

Как передает телеканал РЕН, 48-летней артистке сделали операцию на почке. Хирургическое вмешательство связано с тяжелой болезнью.

Анна Ардова снималась во множестве фильмов. Наиболее известная ее роль в ситкоме «Одна за всех». Также Ардова известна как ведущая игры «Форт Боярд» на «Первом канале».