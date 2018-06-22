Тысячи человек по всей России приняли участие в акции «Свеча памяти»

Важно, что к этой инициативе присоединились люди разных возрастов: молодые ребята, семьи с детьми, бабушки с внуками, ветераны, – подчеркивает руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. В годовщину начала войны во всех регионах прошла акция «Свеча памяти».

Как рассказали газете ВЗГЛЯД организаторы акции, она стартовала 21 июня на Чукотке. Здесь сотни местных жителей выстроились во фразу «Помним. Скорбим». В дальнейшем акция охватила всю страну. В Оренбурге в ней приняли участие семь тысяч человек, в Краснодаре – 14 тысяч, в Томске – две тысячи и так далее. Акция прошла и за пределами России. В частности, свечи зажгли в столице Болгарии, Софии.

Впервые с 2004 года, когда эта акция только появилась, она охватила не только крупные, но и небольшие города и поселки России. В рамках акции в Махачкале «Волонтеры Победы» развернули вместе с местными жителями копию Знамени Победы. В Калуге прошел танцевальный спектакль без слов.

Наиболее масштабной акция была в Москве на Поклонной горе. Здесь, в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы были зажжены 1418 свечей в память о каждом дне войны. Среди принимавших участие в акции были участница Брестской подпольной анифашистской организации в годы Великой Отечественной войны Зоя Смирнова, сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров, глава «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

«Сегодня каждый неравнодушный житель России смог присоединиться к акции, зажечь «свечу памяти», – подчеркнула Амельченкова. – Важно, что к этой инициативе присоединились люди разных возрастов: молодые ребята, семьи с детьми, бабушки с внуками, ветераны. Пока мы помним и передаем эту память от поколения к поколению, будут живы наши герои».