Трамп продлил на год санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим санкций в отношении КНДР, сообщили в Белом доме.

Об этом передает ТАСС.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Пхеньян начал денуклеаризацию, а также, что в КНДР ликвидировали четыре «больших объекта», на которых проходили испытания ракет.

По итогам прошедшей 12 июня встречи, лидеры КНДР и США подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности от США. Трамп в свою очередь объявил о приостановке 300 новых позиций по санкциям в отношении КНДР.