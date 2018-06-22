На Украине заявили об убийстве двух «кадровых офицеров» ВС России

Волонтеры украинской организации «Вернись живым» утверждают, что в буферной зоне, в районе поселка Пикузы (Коминтерново) ВСУ якобы убили двух кадровых офицеров ВС России, прибывших, как утверждается, командовать подразделениями 1-го армейского корпуса ДНР.

«О встрече Джорждика и Метки стало известно благодаря информаторам, которые заблаговременно предоставили данные специальным бойцам. Целью встречи были просты хвастовство одного из террористов, который пригласил друга к себе, чтобы показать, какой новенький БТР ему привезли из России», – говорится в сообщении организации «Вернись живым» в Facebook.

Утверждается, что БТР, у которого состоялась встреча, взорвался. Возле него взорвались старенькие «Жигули», на машине приехал командир роты батальона Джорждика с позывным «Медведь», который якобы погиб на месте. Карательную операцию проводили бойцы некой «украинской третьей силы», отмечено в сообщении.

По информации волонтеров ВСУ, ополченцы потеряли «по два БТР и БМП, а еще нескольких «Уралов». Сообщается, что 1-й армейский корпус принял решение срочно заменить подразделение, а новое будет якобы подчиняться лично главе ДНР Александру Захарченко.

Ранее в пятницу появились сведения о массовом уничтожении российских беспилотников на Украине.