Россия отменила запреты против белорусской «молочки»

В России отменили запрет на поставки из Белоруссии молока в таре более 2,5 литров, сообщает Россельхознадзор.

Как передает «Интерфакс», надзорное ведомство утвердило список компаний, имеющих право на поставки, в который вошли ОАО «Барановичский молочный комбинат», ОАО «Беллакт», ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», КПУП «Мозырские молочные продукты» и ОАО «Туровский молочный комбинат».

Перечисленные предприятия смогут ввозить в Россию пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные молоко и сливки. Также им разрешается поставка сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных сливок и молока.

Кроме молока и сливок речь идет о сыворотке, сывороточном концентрате и молочном белке.

Напомним, запрет на ввоз в Россию молочной продукции белорусских предприятий, в которой обнаружили вредные примеси, Россельхознадзор ввел в начале июня. Тогда, в частности, под санкции попала продукция, поставляемая в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

После этого Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии подписали дорожную карту по снятию взаимных ограничений поставок молочной продукции.