В конгрессе США призвали ввести санкции против Евтушенкова

Члены американского конгресса республиканцы Марк Уолкер и Илеана Рос-Лейтинен призвали включить российского миллиардера Владимира Евтушенкова, а также подконтрольные ему АФК «Система» и МТС, в санкционный список США.

Соответствующее обращение они направили главам минфина и госдепа США Стивену Мнучину и Майку Помпео. Текст запроса конгрессменов опубликован на странице Рос-Лейтинен на сайте конгресса.

Конгрессмены обращают внимание на то, что Евтушенков был упомянут в представленном в конце января «кремлевском докладе» наряду с другими российскими миллиардерами, а мобильного оператора МТС торгуются на Нью-Йорскской фондовой бирже.

Они также напоминают, что американские законы предусматривают введение санкций против всех лиц, лично осуществляющих операции в Крыму, который США считают «оккупированным», а также руководителей компаний, которые ведут дела с Крымом. Уолкер и Рос-Лейтинен заявляют, что компании Евтушенкова занимаются в регионе крупными инвестиционными и строительными проектами. Кроме того, авторы запроса указывают на обвинения в адрес МТС в якобы причастности к коррупционной деятельности в Узбекистане.

«Мы настоятельно призываем (…) оперативно провести расследование деятельности Владимира Евтушенкова, (…) ввести против них (Евтушенкова, АФК «Система» и МТС – прим. ВЗГЛЯД) санкции в соответствии с нормами CAATSA (американский закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в запросе конгрессменов.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции в отношении 24 граждан и 14 компаний из России. Под ограничения попали миллиардер Виктор Вескельберг, предправления ВТБ Андрей Костин, совладелец En+ Group Олег Дерипаска, глава Газпрома Алексей Миллер и другие.