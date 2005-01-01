Президент Южной Кореи рассказал, когда влюбился в Россию

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным рассказал, что влюбился в Россию после прочтения произведений Льва Толстого и Федора Достоевского.

«Читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то. Поэтому меня переполняют неоднозначные чувства в Москве», – сказал он, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Южная Корея и Россия являются ключевыми партнерами и союзниками.

Ранее Путин на переговорах с президентом Республики Корея заявил, что Россия продолжит вносить посильный вклад в нормализацию ситуации на Корейском полуострове.