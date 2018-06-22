Потеряно главное доказательство по иску Саакашвили к Порошенко

Обвинители в деле по иску экс-главы Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко заявили о потере главного доказательства.

По делу о лишении гражданства Саакашвили основным доказательством администрации президента Петра Порошенко была анкета-представление на гражданство, которая являлась фальшивой, заявили в пресс-службе партии Саакашвили, передает ТАСС.

«Чтобы доказать это в суде, мы заставили их истребовать в Одесской Областной госадминистрации оригиналы подписей Саакашвили за все время его работы, но документов не нашлось, потеряли», – сказали в «Движении новых сил».

Там отметили, что этот инцидент как раз и доказывает фальсификацию анкеты.

Напомним, в феврале Саакашвили подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием признать незаконным его выдворение в Польшу. До этого Саакашвили был задержан в киевском ресторане «Сулугуни», после чего политик был выдворен из Украины в Польшу.

В июле 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства.