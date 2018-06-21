Лолиту не пустили на выпускной дочери на Украине

Певица Лолита Милявская сообщила, что не сможет попасть на выпускной дочери из-за того, что власти Украины не пускают ее в страну.

«Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне жаль!!! Любимая моя, я все равно рядом!.. Хоть и слезы капают», – написала артистка в Instagram.

В апреле уроженку Закарпатья певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину, где живут ее мать и дочь, после чего артистка пожелала властям Украины, чтобы им запретили въезд в США и Европу.