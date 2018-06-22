Кузнецова переназначена на должность детского омбудсмена

Президент Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову на пост омбудсмена по правам ребенка, сообщает пресс-служба Кремля.

В пятницу на сайте Кремля был опубликован «Указ о должностных лицах fдминистрации Президента», из которого следует, что Анна Кузнецова переназначается на должность уполномоченного по правам ребенка в России.

Также свои посты сохранили заместитель руководителя протокола президента Михаил Казаринов и заместитель пресс-секретаря российского лидера Юрий Свиридов.

Указ вступил в силу в пятницу, то есть со дня его подписания президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Путин назначил руководителей подразделений своей администрации и советников. Также стало известно о переназначении Николая Патрушева на должность секретаря Совета безопасности России.