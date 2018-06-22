На Окинаве закрыли полигон США после обстрела гражданских объектов

Американское военное командование экстренно закрыло часть стрелкового полигона на базе морской пехоты Кемп-Шваб на острове Окинава после того, как была обстреляна одна из гражданских построек.

Командование уже объявило о намерении сотрудничать с полицией, которая занялась расследованием инцидента, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

В одну из рабочих построек на прилегающих к американскому военному объекту сельскохозяйственных угодьях попала пуля. О пострадавших не сообщается.

Ранее было объявлено, что на Кемп-Шваб с 18 по 24 июня будут проводиться боевые стрельбы.

До этого, 11 июня, на Окинаве произошел другой серьезный инцидент – в море у острова упал американский истребитель F-15. Пилот катапультировался, его спасли японские военные. После этого в префектуре потребовали у ВВС США прекратить полеты над данным регионом.

Отметим, что на Окинаве сосредоточено порядка 70% американских военных объектов.