Медведев установил сроки реорганизации Минобрнауки

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил завершить реорганизацию Минобрнауки до 31 декабря текущего года.

Соответствующий документ размещен в пятницу на интернет-портале правовой информации.

Ответственным за реорганизационные назначается Минпросвещения. Работники бывшего Минобрнауки продолжат выполнять свои обязанности до назначения их в министерство науки и высшего образования или министерство просвещения, либо до их «высвобождения».

Президент Владимир Путин в мае подписал указ о разделении Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передал последнему функции упраздненного ФАНО.