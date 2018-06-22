В Южной Корее оценили возможности для новых встреч Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

При необходимости президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидера КНДР Ким Чен Ын «могут встретиться очень быстро», сейчас нет никаких конкретных договоренностей, сообщила глава южнокорейского МИД Кан Ген Хва.

«Если есть необходимость, они всегда могут встретиться очень быстро. Возможность всегда есть, но пока нет ничего конкретного», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, в конце мая Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын впервые встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что южнокорейский и северокорейский лидеры не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.