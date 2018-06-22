Плакат на въезде в Осло возмутил норвежцев

Плакат «Добро пожаловать в Норвегию, страну хламидий!» размещен на железнодорожном вокзале Осло, это вызвало бурное негодование в обществе.

Плакат предупреждает о необходимости защищаться от венерических инфекций, на нем изображены мужчина и женщина в национальных костюмах на фоне пейзажа, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежские СМИ.

Отмечается, что плакат разместила компания 7-eleven в рамках масштабной профилактической кампании. В компании сообщают, что уровень заболеваемости хламидиозом в Норвегии является одним из самых высоких в Европе и рекомендуют гостям «защищать себя от местных жителей».

Как свидетельствуют данные организации «Секс и общество», число заболевших хламидиозом в 2016 году в Норвегии составило более 26 тыс. человек.

Реклама вызвала негодование в обществе и недоумение – в частности, в Совете по туризму Visit Norway. «Это создает представление о Норвегии как о стране грубых, непристойных, помешанных на сексе людей. Это нехорошая реклама для Норвегии, а как характеристика Норвегии и норвежцев – так и вовсе катастрофа», – сказал представитель организации Стейн Уве Ролланд изданию Dagbladet.