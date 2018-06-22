Польша вернула в армию предназначавшиеся для продажи Т-72

Агентство военного имущества Польши, которое должно распродавать вышедшие из использования в польской армии вооружение и недвижимость, начала возвращать их армии.

Несколько десятков старых танков Т-72, подготовленных к модернизации и продаже в Иорданию, согласно новому приказу остаются в стране и вернутся на службу, передает ТАСС со ссылкой на газету «Речь посполита».

«Польша приняла решение о создании новой танковой дивизии и повышении потенциала механизированных войск на восточном фланге. Сейчас нет другой возможности быстро и дешево оснастить танками две создаваемые бронетанковые бригады», – заявил эксперт Войчех Лучак.

Вновь оказалась востребованной и военная недвижимость.

«Вся недвижимость, которая готовилась к продаже, особенно расположенная на восточной стороне от Вислы, еще раз тщательно осматривается военными», – заявил глава Агентства военного имущества Кшиштоф Фалковский.

Напомним, в марте министр обороны Польши Мариуш Блащак официально заявил, что на востоке страны планируется развернуть новую дивизию в целях укрепления оборонного потенциала.

О создании новой дивизии на востоке Польши сообщалось еще в январе. Польские военные эксперты, объясняя необходимость создания дивизии, приводили в качестве доказательства тот факт, что под Варшавой находится лишь одна первая танковая бригада 16-й механизированной дивизии, сил которой недостаточно для отражения «российской агрессии».