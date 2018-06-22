Минобороны нашло решение проблемы нехватки офицеров

Минобороныввело новый график выпуска лейтенантов – в 2018 году пройдет два выпуска курсантов высших военных заведений.

Обновленный график отправки лейтенантов в войска был введен из-за перехода высших учебных заведений с пятилетней на четырехлетнюю программу обучения, а также из-за нехватки офицеров, пишут «Известия». Так что в 2018 году в войска будут отправлены порядка 2 тыс. лейтенантов, то есть в три раза больше, чем годом ранее.

Первый выпуск 2018 года состоялся в марте, а второй намечен на декабрь. В 2019 году также планировались два выпуска, но график был скорректирован – лейтенантов выпустят единожды, в октябре.

Планируется, что к 2020 году высшие военные заведения смогут вернуться к обычному графику выпуска офицеров, он будет традиционно проходить в июне.

Отмечается, что в Советском Союзе существовала четырехгодичная система высшего профессионального военного образования, и этого срока хватало на выпуск грамотных офицеров.

На пятилетний режим обучения вузы Сухопутных войск перешли в 1995 году, а в последний раз досрочные выпуски лейтенантов были осуществлены в 1999 и 2000 годах, когда армии были нужны офицеры для проведения контртеррористической операции в Чечне.